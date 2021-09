Kriminalität : Brandstifter legen Feuer in Imbiss auf Usedom: Hoher Schaden

Die Polizei auf der Insel Usedom fahndet nach Brandstiftern, die einen massiv gebauten Imbiss an der Ostsee-Strandpromenade angesteckt und zerstört haben.

Heringsdorf | Wie eine Polizeisprecher am Sonntag erklärte, ereignete sich die Tat in der Nacht zu Samstag im Ostseebad Heringsdorf nördlich der Seebrücke in Richtung Bansin (Vorpommern-Greifswald). Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen wurde der Imbiss kurz nach Mitternacht in Brand gesetzt. Kurze Zeit später sei ein Toilett...

