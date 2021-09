Brände : Brand in Erlebnisdorf auf Rügen: Hoher Schaden

Bei einem Brand in einem Erlebnisdorf auf Rügen ist am frühen Sonntagmorgen ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Zirkow | Das Feuer habe ein Nebengebäude der Anlage in Zirkow zerstört, sagte ein Polizeisprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Rund 50 Einsatzleute von mehreren Freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand. Das Gebäude, in dem ersten Erkenntnissen zufolge hochwertige Küchengeräte standen, wurde durch das Feuer jedoch so stark in Mitleidenschaft gezogen, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.