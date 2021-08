Bundestag : Boxhandschuh für Scholz: Bereit für Wahlkampf

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist für den Schlagabtausch in der heißen Phase des Bundestagswahlkampfes durch ein besonderes Geschenk gerüstet.

Rostock | Bei einem Besuch des traditionsreichen Boxclubs Traktor Schwerin bekam der SPD-Politiker am Montagnachmittag einen Boxhandschuh überreicht. Scholz nahm das von namhaften Schweriner Boxern signierte Geschenk dankend an. Im Rahmen einer Wahlkampftour hatte er zuvor Station in Güstrow und Rostock gemacht. Scholz zeigte sich angesichts der vergleichswe...

