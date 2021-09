Ausstellungen : Botanischer Garten in Rostock zeigt rund 300 Pilzarten

Das Wetter ist günstig derzeit für Pilze. Überall sprießen sie aus dem Boden. Wer wenig Erfahrung mit Pilzen hat, kann am Wochenende in Rostock viel lernen.

Rostock | Im Botanischen Garten der Universität Rostock sind an diesem Wochenende Hunderte einheimische Pilze zu bestaunen. Dabei handelt es sich um frisch gesammelte Pilze, die mit Moos, Laub und Holz so gezeigt werden, wie sie in der Natur auch zu finden sind, wie der Kustos des Botanischen Gartens, Dethardt Götze, sagte. Er rechnet bei der 43. Landes-Pilzaus...

