Verkehr : Blitz setzt Rügenbrücke außer Betrieb

Autofahrer müssen mit kurzzeitigen Umleitungen zwischen dem Festland und der Insel Rügen rechnen.

Stralsund | Grund ist ein Blitzschlag, der die Verkehrsbeeinflussungsanlage der modernen Rügenbrücke außer Betrieb gesetzt hat, wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr am Montag in Rostock erklärte. Der Gewitter-Schaden sei am Freitag festgestellt worden. Techniker hätten am Montag mit Überprüfungen und der Reparatur an der Brücke begonnen. No...

