Verkehr : Bis zu 30 Millionen Euro für Rostocker ÖPNV-Projekt

Ein Projekt des Verkehrsverbundes Warnow (VVW) hat es auf die Liste von bundesweit zwölf mit Bundesmitteln geförderten Modellvorhaben zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) geschafft.

Rostock | Wie das Bundesverkehrsministerium (BMVI) am Montag mitteilte, wurde auch das sogenannte Mirrow-Projekt ausgewählt. Damit bekommen der VVW und die am Projekt beteiligten Partner die Möglichkeit, bis 2024 Fördermittel des Bundes in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro für die Umsetzung der Maßnahmen zu erhalten. Vorgesehen sind unter anderem ein Ausbau ...

