Unfälle : Betrunkener attackiert Polizisten und stürzt vom Dach

Ein Einsatz wegen Lärms eskaliert in Dömitz. Die Beamten treffen einen stark Betrunkenen, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Auf der Flucht vor der Polizei stürzt der Mann sieben Meter in die Tiefe.

Dömitz | Bei der Flucht vor der Polizei ist ein 34-jähriger Mann vom Dach eines Hauses in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) gestürzt. Dabei wurde der Mann in der Nacht zum Sonntag lebensbedrohlich verletzt, ist aber inzwischen in einem stabilen Zustand, wie ein Polizeisprecher am Abend erklärte. Nachbarn hatten die Polizei kurz nach Mitternacht gerufen, weil der...

