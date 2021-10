Unfälle : Betrunkener Mann verursacht Unfall: Frau schwer verletzt

Ein betrunkener Autofahrer hat auf der A20 einen Auffahrunfall verursacht, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist.

Wendisch Baggendorf | Nach dem Unfall leistete er Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte. Der 40-jährige Fahrer war am Freitagabend auf der Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck unterwegs. Hinter Grimmen-West (Landkreis Vorpommern-Rügen) fuhr er aus bisher unbekannter Ursache auf den Wagen einer 63-Jährigen auf, die ge...

