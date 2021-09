Prozesse : Betrug mit vorgeblichen Bio-Schweinen: Landwirt verurteilt

Wegen schweren Betrugs in 68 Fällen hat das Landgericht Schwerin einen Landwirt aus Vorpommern zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Schwerin | Die Strafkammer sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der 40-Jährige zwischen 2011 und 2013 etwa 6800 konventionell aufgezogene Schweine als Bio-Schweine verkaufte. Nach Angaben des Gerichts entstand den Aufkäufern ein potenzieller Schaden von 864.000 Euro. Es ordnete an, das Geld aus dem Vermögen des Vaters des Angeklagten zu Gunsten der Staatskas...

