Bildung : Berlins Schulen testen nach den Ferien fünf Mal in der Woche

In den Berliner Schulen sind unmittelbar nach den Weihnachtsferien zunächst fünf Corona-Tests pro Woche Pflicht.

Berlin | Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch mit. Die dafür nötigen Selbsttests würden zur Verfügung gestellt. Zur Begründung hieß es, die Pandemie trete nach aktuellen medizinischen Prognosen mit der neuen Virusvariante Omikron in eine neue Phase. Der Unterricht beginnt in Berlin nach den Weihnachtsferien am Montag (3.1.). Vom 10. Januar a...

