Unfälle : Bei Grün Straße überquert und angefahren: Mädchen verletzt

Eine 15-jährige Schülerin ist am Donnerstagmorgen bei Überqueren einer Straße in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) an einer grünen Fußgängerampel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Gadebusch | Die 57-jährige Fahrerin des Autos habe die für sie rote Ampel offensichtlich übersehen, teilte die Polizei mit. Das Mädchen sei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt worden und kam ins Klinikum nach Schwerin. Das Auto der 57-Jährigen soll technisch untersucht werden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.