Agrar : Bauern brauchen mehr Geld für Arten- und Klimaschutz

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus hat mehr Geld für Bauern gefordert, damit diese Klima- und Artenschutz besser in ihre Arbeit integrieren können.

Dobbin-Linstow | Die bisherigen Vorschläge der EU seien völlig unzureichend, sagte der SPD-Politiker am Montag auf dem Bauerntag in Linstow (Kreis Rostock). 30 Euro pro Hektar für vielfältige Kulturen kritisierte der Minister etwa als unzureichend. „Damit kann man nichts verdienen, damit ist kaum der Aufwand oder Minderertrag ausgeglichen.“ Backhaus ist derzeit in die...

