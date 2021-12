Kriminalität : Bankerinnen bewahren Frauen vor Verlust: 40.000 Euro

Die Polizei in Nordwestmecklenburg warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern mit der sogenannten Schockanruf-Masche.

Wismar | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, gab es in den letzten Tagen eine Reihe solcher Versuche, vor allem in Wismar. In zwei Fällen waren ältere Frauen bereits zu Banken gegangen. Deren Angestellte hätten knapp verhindert, dass mehr als 40.000 Euro abgehoben und an Betrüger übergeben werden. In einem Fall hatte ein Anrufer sich als Polizist ...

