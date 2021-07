Wahlen : Baerbock trotz Wirbels im Grünen-Wahlkampf in MV erwartet

Trotz der Kritik an Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und des Absturzes der Grünen in Wahlumfragen setzt die Partei in Mecklenburg-Vorpommern im Landtagswahlkampf auf die Bekanntheit der Bundesvorsitzenden.

Schwerin | Baerbock wird in der zweiten Augusthälfte im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern auftreten, ebenso der Co-Vorsitzende Robert Habeck, wie der Spitzenkandidat der Bündnisgrünen zur Landtagswahl am 26. September, Harald Terpe, ankündigte. Die Auftritte gälten dem Bundes- und dem Landtagswahlkampf gleichermaßen. Voraussichtlich komme auch die Fraktionsvor...

