Unfälle : Autos kollidieren frontal: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch auf der B109 in Vorpommern ums Leben gekommen, weil ihr ein anderer Wagen plötzlich entgegenkam. Der Unfallverursacher kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Jatznick | Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald) sind am Mittwoch eine Autofahrerin getötet und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Fahrzeuge nördlich von Jatznick in Richtung Ferdinandshof am Vormittag frontal zusammengestoßen. Nach ersten Untersuchungen war der 70 Jahre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.