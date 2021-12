Unfälle : Autos kollidieren: Eine Tote, ein Schwerverletzter

Ein Autounfall hat am Mittwoch für erhebliche Verzögerungen auf der B109 in Vorpommern gesorgt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Jatznick | Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 nahe Jatznick (Vorpommern-Greifswald) ist am Mittwoch eine Frau getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren nördlich von Jatznick in Richtung Ferdinandshof am Vormittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eines der Autos soll unweit eines Bahnüberganges auf die Gegenfahrbahn gerate...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.