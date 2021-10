Kriminalität : Autos durchbrechen Polizeikontrollen in Grenzregion

Bei einer Großkontrolle in der Grenzregion zu Polen haben drei Fahrer mit gestohlenen Autos Polizeisperren durchbrochen.

Nadrensee | Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg erklärte, konnten zwei Autos später bei Grimme und Blankensee (Vorpommern-Greifswald) gefunden werden. Die Autos waren in Hamburg entwendet worden. Die Fahrer seien zu Fuß geflüchtet. Ein drittes Fahrzeug, das bei Löcknitz eine Polizeisperre durchbrach, sei verschwunden. Verletzt wurde niemand...

