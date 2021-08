Unfälle : Autofahrerin mit 2,7 Promille rammt Bus in Rostock

Eine betrunkene Autofahrerin hat in Rostock mit ihrem Wagen einen Linienbus im Gegenverkehr gerammt.

Rostock | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag gegen Mittag im Stadtteil Dierkow. Der Busfahrer habe den Wagen der Frau bereits gesehen, als er ihm auf der linken und damit falschen Straßenseite entgegenkam, und angehalten. Die 37 Jahre alte Fahrerin zog dann mit dem Wagen nach rechts und schrammte etwa 15 Meter am B...

