Verkehr : Autofahrerin fährt Schlangenlinien: 2,83 Promille

Dank eines Zeugenhinweises ist die Polizei einer stark betrunkenen Autofahrerin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf die Spur gekommen.

Penzlin | Ein Zeuge habe am Samstagnachmittag die Schlangenlinienfahrt der 60-Jährigen auf der B192 zwischen Penzlin und Möllenhagen beobachtet, teilte die Polizei in Neubrandenburg mit. Er gab den Beamten das Kennzeichen durch. Die trafen die Frau den Angaben nach schließlich zu Hause an. Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 P...

