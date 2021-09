Unfälle : Autofahrer übersieht Fahrrad: 42-Jähriger schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der 42 Jahre Radfahrer schwer verletzt worden.

Wesenberg | Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33 Jahre alte Autofahrer am Dienstagabend von der B 198 abbiegen. Dabei übersah er in seinem Auto den Fahrradfahrer, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung entlangfuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 42-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus...

