Unfälle : Autofahrer bremst für Wild: Ein Verletzter und Sachschaden

Ein abruptes Bremsmanöver wegen eines Wildtieres hat an der Mecklenburgischen Seenplatte zu einem Verletzten und etwa 50.000 Euro Schaden geführt.

Penzlin | Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatte ein 58-Jähriger seinen Wagen am Mittwochabend auf der B192 zwischen Marihn und Möllenhagen plötzlich scharf abgebremst. Ein dahinter fahrender 55 Jahre alter Autofahrer fuhr mit großer Wucht auf. An beiden Autos entstand Totalschaden. Einer der Fahrer sei leicht verletzt worden und die B192 blieb fast...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.