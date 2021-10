Unfälle : Auto überschlägt sich: Ein Toter, zwei Schwerverletzte

Ein Toter und zwei Schwerverletzte ist die Bilanz eines Auto-Unfalls auf der Bundesstraße 105 bei Rostock.

Bentwisch | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war der 19-jährige Fahrer des Wagens am frühen Morgen nahe Klein Bentwisch beim Überholen ins Schleudern geraten. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde herausgeschleudert. Polizisten fanden den 19-Jährigen mit schwersten Verletzungen. Er starb trotz schneller Hilfe noch am Unfallort. Im Autow...

