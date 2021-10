Unfälle : Auto prallt gegen Hänger und Baum: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktoranhänger ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Wildberg | Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, kam der Traktor dem Wagen des 19-Jährigen am Donnerstag auf der schmalen Kreisstraße 67 bei Wildberg entgegen. Das Auto des Fahranfängers stieß erst mit einer Achse des Anhängers zusammen und prallte danach gegen einen Baum auf der rechten Seite. Der 19-Jährige kam in eine Klinik, soll aber nicht in Lebensgefa...

