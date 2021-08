Unfälle : Auto erfasst Krad: Ein Schwerverletzter in Klinik

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist in Dömitz (Ludwigslust-Parchim) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Dömitz | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, kam der Autofahrer am Dienstagabend von einem Parkplatz und übersah dabei wohl die Vorfahrt des Kradfahrers auf der Straße. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 64-Jährige und kam unter anderem mit Beinverletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fah...

