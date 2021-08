Fußball : Ausschreitungen nach Zweitliga-Derby in Hamburg

Im Zusammenhang mit dem Hamburger Zweitliga-Derby zwischen dem FC St.

Hamburg | Pauli und dem Hamburger SV (3:2) ist es in Hamburg zu mehreren Ausschreitungen gekommen. Bereits am Freitagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen etwa 100 Fans beider Lager im Bereich Max-Brauer-Allee/Mumsenstraße, wie die Polizei mitteilte. Zwei Polizeibeamte seien dabei verletzt worden, einer davon schwer am Arm. Unweit hätten HSV-Fa...

