Wetter : August startet kühl in Mecklenburg-Vorpommern

Der erste Montag im August ist recht kühl für die Jahreszeit.

Rostock | Die Temperaturen erreichen 19 bis 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf kann es in den Küstengebieten Schauer geben. An der Ostsee können zudem starke Böen auftreten, Richtung Rügen wird es vereinzelt auch stark stürmisch. Zum Abend hin schwächt sich der Wind dann ab. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 12 Grad ab. Vereinze...

