Hochschulen : Auftaktwoche für Erstsemester in Rostock und Greifswald

Unter 3G-Bedingungen in der Corona-Pandemie hat für die Erstsemester an den Universitäten in Rostock und Greifswald der neue Lebensabschnitt begonnen.

Rostock | In Rostock kamen nach Angaben der Studienberatung am Montag im Audimax und dem benachbarten Arno-Esch-Hörsaal knapp 600 Studierende zusammen. Dort wurden sie mit allen wichtigen Informationen vorsorgt, die für einen guten Studienverlauf notwendig sind, wie eine Sprecherin sagte. Es galt ebenso wie in Greifswald Maskenpflicht und Ungeimpfte mussten ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.