Prozesse : Attacke auf Nebenbuhler: Gericht will Hauptzeugen hören

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um eine lebensgefährliche Messerattacke gegen einen Nebenbuhler fortgesetzt.

Strasburg (Uckermark) | Am zweiten Prozesstag will die Kammer den Geschädigten und die Frau, um die sich der Streit in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) damals drehte, als Hauptzeugen anhören. Dem 46-jährigen Angeklagten wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Er hatte beim Prozessauftakt ein Teilgeständnis abgelegt. Der Angeklagte hatte eingeräumt, damals aus Wut ein Messer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.