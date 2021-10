Tiere : Angelverbot für Aal tritt wieder in Kraft

Im Zeitraum vom 1. November bis 31. Januar gilt in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns wieder das Angelverbot für den Aal.

Rostock | Der Speisefisch dürfe weder gefangen, noch an Bord behalten oder angelandet werden, teilte das für Fischerei zuständige Landesamt am Donnerstag in Rostock mit. Zufällig gefangene Aale seien mit der gebotenen Sorgfalt in das Fanggewässer zurückzusetzen. Das Verbot gelte für Freizeitangler und Berufsfischer. Für Verstöße gegen das Angelverbot werden Buß...

