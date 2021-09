Energie : Analyse sieht großes Potenzial: Wasserstoff aus Windenergie

„Grüner“ Wasserstoff gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. Dabei rückt auch die Windkraft in die Fokus. Es ist aber noch ein weiter Weg.

Hannover | Die Erzeugung von Wasserstoff mit auf See gewonnenem Windstrom hat in Deutschland Experten zufolge ein großes Potenzial. Jährlich könnten auf diesem Wege mehr als 1,2 Millionen Tonnen Wasserstoff oder bis zu 44,2 Terawattstunden produziert werden, wie aus einer am Mittwoch in Hannover veröffentlichten Analyse hervorgeht. Die Stiftung Offshore-Windener...

