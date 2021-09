Kriminalität : An der Seenplatte werden mehr E-Bikes gestohlen

An der Mecklenburgischen Seenplatte steigt nach Angaben der Polizei die Zahl der E-Bike-Diebstähle.

Röbel/Müritz | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg erklärte, wurden in diesem Jahr bereits 237 Räder gestohlen, davon 28 meist hochwertige Elektroräder. Die letzten drei E-Bike-Diebstähle seien am Dienstag in Röbel bemerkt und angezeigt worden. Dort fanden Urlauber vor ihrer Unterkunft die durchgetrennten Schlösser an den Fahrradständern. Allein...

