Gesundheit : Am Montag tritt die neue Corona-Landesverordnung in Kraft

Wegen der angespannten Corona-Lage gelten von Montag an in Mecklenburg-Vorpommern strengere Regelungen in Alten- und Pflegeheimen.

Schwerin | Nach den Beschlüssen der Landesregierung aus der vergangenen Woche wird Besuchern, die älter sind als sechs Jahre, nur dann der Zugang zu Alten- und Pflegeheimen gestattet, wenn sie getestet sind - dies gilt auch für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen lassen, während dies für geimpfte nur zweimal in der Woche Pfli...

