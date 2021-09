Regierung : Am Freitag landesweiter Impf-Aktionstag in MV

Bei einem landesweiten Impf-Aktionstag am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern unterbreiten die Kommunen zahlreiche Angebote an besonderen Orten und ohne Termin.

Schwerin | So ist ein Impfbus den ganzen Tag vor dem Einkaufszentrum Markant in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) stationiert, wie der Landkreis mitteilte. Am Impfzentrum in Wismar will der Studentenclub mit Musik und einem Getränkewagen Impfwillige anlocken. In Rostock-Warnemünde wird am Gleis vier des Bahnhofs geimpft, in Schwerin an der Siegessä...

