Unfälle : Alkohol bei Unfällen mit Personenschaden: MV auf Platz eins

In keinem anderen Bundesland spielt Alkohol bei Verkehrsunfällen mit Toten oder Verletzten eine so große Rolle wie in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Das geht aus Zahlen für das Jahr 2020 hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach lag der Anteil der Alkoholunfälle an allen Unfällen mit Personenschaden im vergangenen Jahr bei 6,7 Prozent. Bundesweit lag der Durchschnitt demnach bei 4,9 Prozent, in Bremen war der Wert mit 3,4 Prozent am nied...

