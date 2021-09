Agrar : Agrarminister von Schweinepest-Sonderkonferenz enttäuscht

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus hat sich über den Ausgang der Sonder-Ministerkonferenz zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) enttäuscht geäußert.

Schwerin | „Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist sich dem Ernst der Lage nicht bewusst und lässt vor allem die von ASP bereits betroffenen Bundesländer Brandenburg und Sachsen bei der Umsetzung seucheneindämmender Maßnahmen im Stich“, erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag in Schwerin. Seit einem Jahr gebe es die Seuche in Deutschland. Die Lage s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.