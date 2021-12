Agrar : Afrikanische Schweinepest: Fünfter Fall in Marnitz bestätigt

Die Zahl der Fälle von Afrikanischer Schweinepest (ASP) im Süden Mecklenburgs ist auf fünf gestiegen.

Ruhner Berge | Das Friedrich-Loeffler-Institut als Referenzlabor des Bundes bestätigte einen entsprechenden Befund des Landeslabors vor einigen Tagen bei einem tot gefundenen Wildschwein. Die Bestätigung sei am späten Dienstagabend beim Landkreis Ludwigslust-Parchim eingegangen, sagte ein Kreissprecher am Mittwoch in Parchim. Das infizierte Wildschwein war bei ei...

