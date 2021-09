Buntes : Abbaden in Heiligendamm in historischer Bademode

In Heiligendamm wird ein halbes Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin gefeiert. Und dieses Mal heißt es abbaden statt anbaden. Die touristische Hochsaison ist zu Ende.

Heiligendamm | Unter schwierigen Bedingungen haben am Samstagnachmittag nach Veranstalterangaben knapp 30 Menschen am ersten Abbaden in Heiligendamm teilgenommen. Sie gingen in traditioneller Badekleidung ins 17 Grad kalte Ostseewasser. Es wehte bei etwa 16 Grad Lufttemperatur ein kräftiger Wind, wie Bad Doberans Tourismuschef Mario Derer sagte. „Es war recht mutig,...

