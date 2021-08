Gesundheit : 97 neue Coronafälle: Inzidenz klettert landesweit über 20

Nach 97 registrierten Corona-Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit Ende Mai wieder über den Wert von 20 gestiegen.

Rostock | Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte, wurde eine Inzidenz von 21,4 Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen errechnet. Der Zuwachs an Neuansteckungen fiel um etwa die Hälfte höher aus als vor einer Woche. Am vorigen Freitag waren 67 neue Infektionen gemeldet worden, an diesem Donnerstag 69. In der Stati...

