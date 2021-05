Gesundheit : 92 Corona-Neuinfektionen, neun Tote in MV: Inzidenz sinkt

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Montag 92 nachgewiesene Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet.

Rostock | Das waren zehn mehr als vor einer Woche, wie das Amt in Rostock mitteilte. Es gab zudem neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Nordosten an oder mit Corona gestorben sind, gibt das Amt nunmehr mit 1009 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter: von 120,5 am Sonntag auf 115,...

