Kriminalität : 90-Jährige um 10 000 Euro betrogen

Ein 90-Jährige ist in Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Trickbetrüger um 10 000 Euro gebracht worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, sei die Frau mehrfach von einem hochdeutsch sprechenden Mann angerufen worden. Dieser habe von offenen Schulden der Seniorin berichtet, die schnellstens beglichen werden müssten. Der Betrüger habe die Frau so hartnäckig bedrängt, dass sie nach anfänglichem Widerstand schließlich die geforderte Summe auf ein Konto überwies. Einige Tage später habe sie durch einen Hinweis ihrer Bank den Schwindel entdeckt und Anzeige erstattet.

von dpa

14. Januar 2019, 17:29 Uhr

Die Polizei appellierte in diesem Zusammenhang an das gesunde Misstrauen der Menschen. Im Zweifel sei es besser aufzulegen und die Polizei unter der Nummer 110 zu verständigen. Auch sollte niemals Geld an fremde Personen übergeben werden.