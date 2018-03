Brände : 89-Jähriger setzt Haus beim Gartenabfall-Verbrennen in Brand

Ein 89 Jahre alter Mann soll in Fincken (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Verbrennen von Gartenabfällen sein eigenes Haus in Brand gesetzt haben. Nach ersten Ermittlungen hatte der Rentner gegen Mittag an der Rückseite des Gebäudes Pflanzen und Sträucher verbrannt, wie die Polizei in Neubrandenburg am Montag mitteilte. Die Flammen griffen über trockenes Gras auf das Haus über, das schnell Feuer fing. Die Feuerwehren konnten nichts mehr retten.

von dpa

19. März 2018, 15:14 Uhr

Der Rentner sei von einer Nachbarin noch rechtzeitig aus dem Haus geholt und sicherheitshalber in eine Klinik gebracht worden. Der Schaden wurde auf mindestens 70 000 Euro geschätzt.