Unfälle : 88-Jähriger schläft am Steuer ein und kracht gegen Baum

von dpa

06. Juli 2018, 22:40 Uhr

Ein 88-Jähriger ist während der Fahrt eingeschlafen und mit seinem Auto gegen ein Baum gekracht. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitag in Userin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Senior war mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Straße abgekommen, gegen den Baum gefahren und anschließend wieder zurück auf die Straße geschleudert. Dort blieb das Auto stehen. Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.