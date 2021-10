Unfälle : 86-Jähriger mit Rollator von Auto angefahren

Ein 86-Jähriger ist in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Autofahrer angefahren und verletzt worden.

Malchin | Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fußgänger am Donnerstagnachmittag mit seinem Rollator die Poststraße queren. Ein 60-Jähriger übersah den Mann, als er aus der untergeordneten Straße Am Kanal in die Poststraße einbog - es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer gab an, den 86-Jährigen wegen der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Zum Grad der Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.