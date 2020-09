Polizei : 83 neue Polizeikommissare für MV

Trotz hoher Auswahlkriterien hat mehr als ein Viertel der Polizei-Studenten in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr das dreijährige Studium nicht im ersten Anlauf geschafft. Von 116 Studienanfängern erhielten am Mittwoch 83 erfolgreiche Absolventen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow ihre Bachelor-Urkunden und wurden damit zu Polizeikommissaren auf Probe ernannt. Wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) anlässlich der feierlichen Ernennung sagte, können 22 Angehörige des Jahrgangs den Abschluss noch nachholen. «Dennoch müssen wir uns Gedanken machen, wie wir die Erfolgsquote erhöhen können. Klar ist aber: An unseren Standards werde ich nicht rütteln», betonte der Minister.

von dpa

30. September 2020, 16:35 Uhr