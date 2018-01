von dpa

28. Januar 2018, 10:09 Uhr

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ludwigslust ist eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache in der Nacht zum Sonntag aus. Die Frau lebte alleine in dem Haus. Das Ausmaß der Sachschäden war zunächst unklar.