Unfälle : 82-Jähriger verwechselt Pedale: Zwei Autos kaputt

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Berlin hat nach Angaben der Polizei auf der Insel Rügen das Gas- und Bremspedal verwechselt - und so 45.000 Euro Schaden verursacht.

Binz | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, muss der Rentner mit einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch die Berliner Behörden rechnen. Der Mann war am Sonntag in Binz aus einer Tiefgarage hinausgefahren. Weil er zuviel Gas gab, rammte er ein auf der Straße geparktes Auto. Zeugen beobachteten, dass der Rentner auch nach der Kollision statt zu bremse...

