Buntes : 81-Jährige will Sohn aus Haft holen und entgeht Enkeltrick

Weil sie direkt mit einer großen Geldsumme zur Polizei gegangen ist, ist eine Rentnerin in Neubrandenburg knapp einem Enkeltrickbetrug entgangen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, waren die Beamten erstaunt, als die 81-Jährige am Montag mit 16 000 Euro vor dem Reviere stand. Sie gab an, dass sie so ihren Sohn aus der Haft freikaufen wolle. Eine Befragung ergab, dass eine falsche Schwiegertochter die Rentnerin angerufen hatte.

von dpa

18. August 2020, 12:55 Uhr