Unfälle : 81-Jähriger auf Gegenspur: Drei Verletzte bei Kollision

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind bei Franzburg (Vorpommern-Rügen) drei Menschen verletzt worden.

Franzburg | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war ein 81-jähriger Autofahrer am Montag zwischen Franzburg und Tribsees mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommendes Autos konnte nicht mehr ausweichen, so dass beide Wagen auf der Landesstraße 192 in Höhe Müggenhall kollidierten. Der 81-Jährige und die beiden 55 und 56 Jahre alten I...

