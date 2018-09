Unfälle : 80-Jähriger überfährt Fußgängerin auf Gehweg: Frau stirbt

von dpa

25. September 2018, 12:40 Uhr

Eine 67-jährige Fußgängerin ist in Röbel (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) auf einem Gehweg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, war ein Rentner am Dienstag mit dem Wagen plötzlich nach links über die Gegenfahrbahn auf den Fußweg gefahren. Der Wagen erfasste die Seniorin, prallte dann gegen einen Baum und wurde erst durch einen Zaun gestoppt. Die Frau starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und kam in eine Klinik nach Plau. Ein Sachverständiger soll die Unfallursache klären.