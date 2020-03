Kriminalität : 80-Jähriger bedroht Nachbar: Polizei bricht Tür auf

Ein 80-jähriger Mann hat in Hohenbrünzow (Mecklenburgische Seenplatte) einen Nachbarn mit einer Waffe bedroht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, geschah der Vorfall bereits in der Nacht zu Samstag. Der Senior hatte einen 55-Jährigen zu Besuch, mit dem er in Streit geraten sein soll. Nach der ersten Bedrohung per Schreckschusspistole sei der Jüngere gegangen, der 80-Jährige sei hinterhergeeilt und habe mit der Pistole gedroht. Die alarmierte Polizei musste die Wohnungstür des Seniors aufbrechen, da dieser nicht öffnete.

von dpa

16. März 2020, 14:56 Uhr

Die Beamten beschlagnahmten die einsatzbereite Schreckschusspistole und ließen den Besitzer wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik bringen. Warum die Männer in Streit geraten waren, sei unklar. Alkohol habe keine Rolle gespielt. Die Ermittlungen wegen Bedrohung dauerten an.